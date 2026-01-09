US-Bundesbeamte schießen auf zwei Menschen in Portland

In der Stadt Portland im US-Staat Oregon haben Beamte einer Bundesbehörde zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Die beiden seien in ein Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand sei nicht bekannt, teilte die Polizei in Portland am Donnerstag mit. Die örtliche Polizei sei nicht in den Vorfall verwickelt gewesen. Einem Bericht des Senders ABC News zufolge handelte es sich bei den Schützen um Beamte der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde. Das FBI führe die Ermittlungen, hieß es.

Der Polizeichef von Portland, Bob Day, bat die Bevölkerung, ruhig zu bleiben: "Wir verstehen die erhöhte Emotionalität und Anspannung, die viele angesichts der Schüsse in Minneapolis empfinden, aber ich bitte die Bevölkerung, ruhig zu bleiben, während wir daran arbeiten, mehr zu erfahren."

Am Mittwoch war eine Frau bei einem Einsatz von US-Einwanderungsbeamten in Minneapolis, im US-Staat Minnesota, erschossen worden. Die Darstellungen der US-Regierung und lokaler Behörden zum Hergang des Vorfalls widersprechen sich.

Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach von Notwehr und warf der Frau "inländischen Terrorismus" vor. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Frau habe den Beamten überfahren. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, wies dies jedoch als "völligen Unsinn" zurück und berief sich auf Videos von Augenzeugen. Darin ist zu sehen, wie ein Beamter drei Schüsse auf das Auto der Frau abgibt, während es an ihm vorbeizufahren scheint.