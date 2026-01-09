Warnung vor gefälschten Tickets für Song-Contest-Shows

Kurz vor dem Start der ersten Ticketverkaufswelle für den 70. Eurovision Song Contest 2026 in Wien haben ORF, EBU, Innenministerium, Stadt Wien und die Plattform "Watchlist Internet" eine gemeinsame Warnung vor gefälschten Tickets ausgegeben. Als Grundregel gilt: Wer es verabsäumt hat, sich fristgerecht für das offizielle mehrstufige Ticketingsystem zu registrieren, kann keine Karten mehr in der ersten Verkaufswelle erwerben.

Verlockende Angebote oder "Geheimkontingente" in sozialen Netzwerken und auf Onlineplattformen, die oft zu überhöhten Preisen verkauft werden, seien Fake, heißt es in einer Aussendung. Vorsicht ist insofern geboten, als Betrüger etwa täuschend echte Kopien von Ticketwebseiten nachbauen, Phishingmails mit vermeintlichen Last-Minute-Tickets oder Social-Media-Ticket-Packages anbieten. Cyberexperten empfehlen außerdem, keine Selfies mit echten Tickets zu posten, da der QR-Code kopiert werden kann.