Schlagabtausch im Gemeinderat
„Ausverkauf“ oder „Panikmache“? Hitzige Sondersitzung zu Wohnungsdeal in Innsbruck
Bürgermeister Johannes Anzengruber betonte, dass die Wohnungen zu 100 % in öffentlicher Hand bleiben. Die Skepsis bei der Opposition und den vielen anwesenden MieterInnen bleibt jedoch groß.
© Rita Falk
Beim Sondergemeinderat zum möglichen Verkauf von 170 Stadtwohnungen von der Innsbrucker Immobiliengesellschaft an die Neue Heimat ging es erwartungsgemäß heftig zur Sache. Während die Stadtführung versicherte, dass sich für die MieterInnen nichts ändert, erneuerte die Opposition ihre vernichtende Kritik. Die Debatte zum Nachlesen.