„Ausverkauf“ oder „Panikmache“? Hitzige Sondersitzung zu Wohnungsdeal in Innsbruck

Beim Sondergemeinderat zum möglichen Verkauf von 170 Stadtwohnungen von der Innsbrucker Immobiliengesellschaft an die Neue Heimat ging es erwartungsgemäß heftig zur Sache. Während die Stadtführung versicherte, dass sich für die MieterInnen nichts ändert, erneuerte die Opposition ihre vernichtende Kritik. Die Debatte zum Nachlesen.