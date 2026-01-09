Alles auf Schiene?
4000 Brummis pfiffen auf Lueg-Verbot, Lkw-Anstieg am Brenner befeuert Transit-Streit
Die Zusatzfahrverbote für Transit-Lkw werden von der Polizei rigoros kontrolliert (Symbolfoto). Ertappte Fahrzeuge werden entweder an Ort und Stelle zurückgeschickt, oder haben Sicherheitsleistungen abzugeben.
© Mühlanger
Transitforum-Obmann Fritz Gurgiser wirft VP/SP Doppelmoral in der Verkehrspolitik vor. Grüne warnen indes vor einem „Dosier-Terminal“ für BBT-Züge, was die ÖBB jedoch bestreiten. Die Zusatz-Fahrverbote ab Samstag sind wieder scharf.