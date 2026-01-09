Mit Haftstrafe gespielt
Ex-Frau übel verleumdet, um sich Unterhalt für drei Kinder zu ersparen
Der Schein trügte: Fortgesetzte Gewaltausübung hatte der 38-Jährige seiner Ex-Frau bei der Polizei vorgeworfen. Diese hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei den Angaben. Alles war erlogen.
© Ute Grabowsky/photothek.net via www.imago-images.de
In einem Scheidungsverfahren wollte ein Innsbrucker die Obsorge für drei Kinder an sich reißen, um sich den Unterhalt zu ersparen. Dafür schreckte der 38-Jährige offenbar vor nichts zurück und riskierte, dass seine Ex-Frau ins Gefängnis wandert.