Zwei Verletzte bei handfestem Streit wegen Fußballmannschaft in Mayrhofen
Mayrhofen – In einem Apres-Ski-Lokal in Mayrhofen kam es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Deutschen und einem 38-jährigen Niederländer. Laut Polizei schlug der Deutsche seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht.
Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Augenbereich sowie einen leicht abgeschlagenen Zahn. Grund für die Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit über eine Fußballmannschaft gewesen sein.
Security-Mitarbeiter verletzt
Ein 31-jähriger Security-Mitarbeiter aus Österreich versuchte, die beiden Personen voneinander zu trennen. Dabei wurde er an der Schulter (Luxation) verletzt und in weiterer Folge mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Der 38-jährige Niederländer benötigte laut Polizei keine medizinische Versorgung. (TT.com)