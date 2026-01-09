Zwei Verletzte bei handfestem Streit wegen Fußballmannschaft in Mayrhofen

Mayrhofen – In einem Apres-Ski-Lokal in Mayrhofen kam es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Deutschen und einem 38-jährigen Niederländer. Laut Polizei schlug der Deutsche seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Augenbereich sowie einen leicht abgeschlagenen Zahn. Grund für die Auseinandersetzung dürfte eine Meinungsverschiedenheit über eine Fußballmannschaft gewesen sein.

Security-Mitarbeiter verletzt