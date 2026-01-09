„Das ist keine PR-Aktion“
Zweifel am Hirscher-Comeback, große Ziele mit Vonn: Ski-Legende Svindal im Interview
Seit dem vergangenen Sommer betreut der 43-jährige Ex-Gesamtweltcupsieger Aksel Lund Svindal die drei Jahre jüngere Lindsey Vonn. Gemeinsam mit ihm fand die 40-jährige US-Amerikanerin fast zur alten Stärke zurück.
Norwegens Ski-Legende Aksel Lund Svindal erklärt im TT-Interview das Sensations-Comeback von US-Star und Schützling Lindsey Vonn und ihre großen Träume. Die große Rückkehr von Marcel Hirscher zweifelt er an.