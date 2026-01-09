Publizierte im National Geographic

Die letzten Tage der alten Heimat: Wie eine Georgierin festhält, was verloren gehen könnte

Schwarze Flecken resultieren aus dem defekten Filmmaterial und reflektieren die Zeit, in denen die Fotografien aufgenommen wurden: In den 1990er Jahren herrschten in Georgien Armut und Krieg.
© Fotoforum Innsbruck/Grigalashvili
Julia Brader

Von Julia Brader

Es sind Momentaufnahmen, Fotografien einer Zeit, die im Wandel begriffen ist: Natela Grigalashvili, deren Arbeiten derzeit im Fotoforum zu sehen sind, dokumentiert ein Georgien, wie sie es kannte. Lautlos und poetisch.

