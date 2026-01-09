Liensberger verließ Spital: „Tut gut, dass ihr auch in dunklen Zeiten mit mir mitfühlt“

Das neue Jahr hätte für Katharina Liensberger kaum schlechter beginnen können. Vergangenen Freitag kam das ÖSV-Ass beim Training in St. Michael im Lungau zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Die Vorarlbergerin verpasst wegen einer Schienbeinkopf-Fraktur, einem Meniskus- und Innenbandriss Olympia und den Saisonrest.

Nach der Operation konnte die Team-Olympiasiegerin gestern das Sanatorium Hochrum verlassen. Auf Instagram teilte die Technik-Spezialistin Bilder und Videos und schrieb einige sehr bewegende Worte.

„Meine ersten Schritte … Neben vielen kleinen Schritten, die ich die letzten Tage durchlaufen bin (erstmals auf beiden Beinen stehen, duschen, Stiegen laufen), fühlt es sich wie ein erster großer Schritt an, nun wieder nach Hause zu dürfen“, schilderte Liensberger und bedankte sich bei den behandelnden Ärzten und dem medizinischen Personal.