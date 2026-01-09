Liensberger verließ Spital: „Tut gut, dass ihr auch in dunklen Zeiten mit mir mitfühlt“
Das neue Jahr hätte für Katharina Liensberger kaum schlechter beginnen können. Vergangenen Freitag kam das ÖSV-Ass beim Training in St. Michael im Lungau zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Die Vorarlbergerin verpasst wegen einer Schienbeinkopf-Fraktur, einem Meniskus- und Innenbandriss Olympia und den Saisonrest.
Nach der Operation konnte die Team-Olympiasiegerin gestern das Sanatorium Hochrum verlassen. Auf Instagram teilte die Technik-Spezialistin Bilder und Videos und schrieb einige sehr bewegende Worte.
„Meine ersten Schritte … Neben vielen kleinen Schritten, die ich die letzten Tage durchlaufen bin (erstmals auf beiden Beinen stehen, duschen, Stiegen laufen), fühlt es sich wie ein erster großer Schritt an, nun wieder nach Hause zu dürfen“, schilderte Liensberger und bedankte sich bei den behandelnden Ärzten und dem medizinischen Personal.
Danach ließ die 28-Jährige tief in ihre psychische Verfassung blicken: „Ich bin bereit für die nächsten Schritte auf dem Weg zur vollständigen Heilung. Ich werde gelehrt, mit Geduld umzugehen, meinen Körper und auch mich selbst noch besser kennenzulernen, um hoffentlich gestärkt mit den Erfahrungen aus dieser Situation hervorgehen zu können. Herzlichen Dank für eure so zahlreichen guten Wünsche, Gedanken, etc.– ihr gebt mir allen Grund, schnell wieder fit und gesund zu sein, und es tut so gut zu sehen, dass ihr auch in dunklen Zeiten mit mir mitfühlt. Ich freue mich bereits jetzt auf die hellen Tage, die kommen werden, und umso mehr geschätzt werden können.“ (TT.com)