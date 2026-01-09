Lenker erlitt Unterkühlung
Feuerwehr rettete Lenker in der Steiermark vor Sturz ins eiskalte Wasser
Die Einsatzkräfte sicherten den Pkw mit Leinen, Greifzug und Seilwinde.
© APA/FF ROTTENMANN
Rottenmann – Die Feuerwehr Rottenmann im obersteirischen Bezirk Liezen hat Donnerstagnachmittag einen 62-Jährigen aus einem Pkw gerettet, der in das eiskalte Wasser der Palten abrutschte. Die Lage habe sich „äußerst kritisch“ erwiesen, so die Einsatzkräfte in ihrer Aussendung, denn der Mann lag reglos im Wagen, der sich langsam mit Wasser füllte.
Die Helfer sicherten den Pkw mit Leinen, Greifzug und Seilwinde und retteten den Fahrer aus dem Auto. Laut Polizei hatte der Mann eine starke Unterkühlung erlitten. Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und dann ins LKH Rottenmann gebracht. (APA)