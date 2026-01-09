Feuerwehr rettete Lenker in der Steiermark vor Sturz ins eiskalte Wasser

Rottenmann – Die Feuerwehr Rottenmann im obersteirischen Bezirk Liezen hat Donnerstagnachmittag einen 62-Jährigen aus einem Pkw gerettet, der in das eiskalte Wasser der Palten abrutschte. Die Lage habe sich „äußerst kritisch“ erwiesen, so die Einsatzkräfte in ihrer Aussendung, denn der Mann lag reglos im Wagen, der sich langsam mit Wasser füllte.