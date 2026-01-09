Geheimhaltung empört
Geheimaktion GemNova: Land soll 1,5 Mio. Euro zahlen und schweigen
Der GemNova schlitterte mit zehn Millionen Euro in die Pleite, das Land bzw. der Steuerzahler soll jetzt den Gemeindeverband mit 1,5 Mio. Euro retten. Nur: Wesentliche Informationen werden geheim gehalten.
© Thomas Böhm
Für große Aufregung sorgt der Gesetzesentwurf, mit dem die Sanierung des Tiroler Gemeindeverbands ermöglicht wird: Denn über den Vergleich mit dem Insolvenzverwalter nach der 10-Millionen-Euro-Pleite der GemNova soll die Öffentlichkeit nichts erfahren, aber der Steuerzahler 1,5 Mio. Euro zahlen.