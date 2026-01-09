Geheimaktion GemNova: Land soll 1,5 Mio. Euro zahlen und schweigen

Für große Aufregung sorgt der Gesetzesentwurf, mit dem die Sanierung des Tiroler Gemeindeverbands ermöglicht wird: Denn über den Vergleich mit dem Insolvenzverwalter nach der 10-Millionen-Euro-Pleite der GemNova soll die Öffentlichkeit nichts erfahren, aber der Steuerzahler 1,5 Mio. Euro zahlen.