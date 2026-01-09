Frau warf Christbaum aus dem sechsten Stock: 88-Jährige verletzt

Aschaffenburg – In Bayern hat eine Frau ihren ausgedienten Christbaum aus dem sechsten Stock geworfen und dadurch eine 88-jährige Nachbarin getroffen. Diese brach sich den Arm und musste ärztlich versorgt werden, wie die Polizei in Würzburg am Freitag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag an einem Mehrfamilienhaus in Mainaschaff im Landkreis Aschaffenburg.

Die 79-Jährige entsorgte den Baum demnach vom Balkon ihrer Wohnung im sechsten Obergeschoß. Gegenüber der Polizei gab sie an, den Bereich darunter zuvor überprüft zu haben. Dennoch traf das Wurfgeschoss ihre 88-jährige Nachbarin, die sich gerade im Bereich einer Grünfläche vor dem Wohnhaus aufhielt. Gegen die mutmaßliche Baumwerferin wird nun wegen des Verdachts einer fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (APA, AFP)