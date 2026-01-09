Strecke derzeit einspurig
Nach Zugentgleisung zu Silvester: Bus statt Bahn zwischen Kufstein und Rosenheim
Für Bahnreisende, die in den kommenden Wochen von Tirol nach München reisen wollen, wird es ab Kufstein unter Umständen mühsam.
Die Bayerische Regionalbahn muss nach der Entgleisung eines Gefahrengut-Waggons weiter einen Abschnitt auf der Strecke Kufstein-München sanieren. Einige Züge nach Bayern fallen deshalb aus und werden bis auf Weiteres durch Busse ersetzt.