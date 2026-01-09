Strecke derzeit einspurig

Nach Zugentgleisung zu Silvester: Bus statt Bahn zwischen Kufstein und Rosenheim

Für Bahnreisende, die in den kommenden Wochen von Tirol nach München reisen wollen, wird es ab Kufstein unter Umständen mühsam.
© IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die Bayerische Regionalbahn muss nach der Entgleisung eines Gefahrengut-Waggons weiter einen Abschnitt auf der Strecke Kufstein-München sanieren. Einige Züge nach Bayern fallen deshalb aus und werden bis auf Weiteres durch Busse ersetzt.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051