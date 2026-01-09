Pünktlich zur Schneekontrolle der Hahnenkammrennen schaute Frau Holle vorbei

Kitzbühel – Den 86. Hahnenkammrennen steht aus derzeitiger Sicht nichts im Weg. Wie der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS mitteilte, bestanden die Weltcup-Pisten in Kitzbühel die am Freitag durchgeführte Schneekontrolle. In der Gamsstadt finden von 23. bis 25. Jänner ein Super-G, eine Abfahrt und ein Slalom statt. „Streif und Ganslern sind in einem rennfertigen Zustand und wir könnten jederzeit fahren“, sagte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl.