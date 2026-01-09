Geschwächte Flock bei Skeleton-EM nur auf Platz zwölf, Titelverteidiger Maier Siebenter

St. Moritz – Janine Flock hat die Titelverteidigung bei der Skeleton-EM am Freitag klar verpasst. Die zweifache Saisonsiegerin aus Tirol landete in St. Moritz auf Platz zwölf. Bei 2,36 Sek. Rückstand auf die Siegerin Kim Meylemans aus Belgien war für Flock eine Medaille außer Reichweite. Die vierfache Europameisterin war nach einer unliebsamen Bekanntschaft mit der Bande im Training nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte angetreten. Beste Österreicherin war Julia Erlacher als Zehnte.

Da das Rennen auch im Rahmen des Weltcups ausgetragen wurde, verlor Flock (1.102 Punkte) das Gelbe Trikot der Gesamtführenden an Meylemans (1.243). Auch im Vergleich mit der Konkurrenz aus Übersee setzte sich Meylemans vor Kelly Curtis (USA) deutlich durch. Flock wurde Weltcup-20., Erlacher 15.