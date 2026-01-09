Hellen Mirren und Sarah Jessica Parker erhalten Ehrenpreis

Die Schauspielerin und Produzentin Hellen Mirren wird für ihre herausragenden Leistungen im Film und insbesondere für ihre „knallharten Rollen“ mit einem Ehren-Globe ausgezeichnet.

Los Angeles – Drei Golden Globes und einen Oscar hat sie schon, nun ist eine Ehren-Trophäe dazugekommen: Die britische Schauspielerin und Produzentin Helen Mirren („The Queen“) ist vor der offiziellen Golden-Globe-Gala mit dem Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film ausgezeichnet worden. Ihre amerikanische Kollegin Sarah Jessica Parker (60), durch die TV-Serie „Sex and the City“ berühmt, wurde mit dem Carol Burnett Award für besondere Verdienste um das Fernsehen gefeiert. Die Gala wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Fernsehen ausgestrahlt.

Mirren sei ein „Badass“

Hollywood-Star Harrison Ford schwärmte in einem Tribut an die 80-jährige Mirren, dass sie knallharte Rollen spielen könne, weil sie selbst ein richtiger „Badass“ sei. In ihrer langen Filmkarriere überzeugte Mirren in unterschiedlichsten Rollen und Genres – von Historienfilmen bis zu Krimis und Komödien. Sogar in der „The Fast And The Furious“-Reihe mit muskulösen Actionstars wie Vin Diesel und Jason Statham gehört sie zur wiederkehrenden Besetzung.

Der seit 1952 vergebene Cecil B. DeMille Award ging zuvor unter anderem an Größen wie Jane Fonda, Meryl Streep, Barbra Streisand, Tom Hanks, Denzel Washington, Robert Redford und Robert De Niro.

Lobeshymne für Sarah Jessica Parker

Parker wurde unter anderem von ihrem Ehemann Matthew Broderick und von ihrem langjährigen Co-Star Kristin Davis mit Lobreden gewürdigt. Von 1998 bis 2004 spielte die 60-Jährige in der Kultserie „Sex and the City“ um eine Gruppe von befreundeten New Yorkerinnen die Beziehungskolumnistin Carrie Bradshaw. Sie holte damit sechs Golden-Globe-Trophäen. Ab 2021 war sie auch in der Neuauflage „And Just Like That...“ zu sehen.

Sarah Jessica Parker darf sich über den Carol Burnett Award freuen, den u.a. schon Ellen DeGeneres in Empfang nahm. © IMAGO

Die TV-Ikone Carol Burnett (92) war 2019 die erste Empfängerin des nach ihr benannten Ehrenpreises, es folgten unter anderem Ellen DeGeneres, Norman Lear und Ted Danson.

George Clooney darf austeilen

Die 83. Verleihung der Golden Globes findet in der Nacht auf Montag in Beverly Hills statt. Dutzende prominente Helfer sind für die Preis-Gala angekündigt. Stars wie George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen. Unter den mehr als 40 Helfern sind auch Musikgrößen wie Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah und Snoop Dogg. Einige dieser Stars sind selbst für Golden Globes nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried.

Die Golden Globes Awards werden in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Die Sparte „Bester Podcast“ ist dieses Jahr erstmals dabei. Rund 400 JournalistInnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

Der Politthriller „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle gilt mit neun Nominierungen als Favorit des Abends. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.

„One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio gilt als heißer Tipp für den Golden Globes Abend. © VALERIE MACON

Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2", "Frankenstein" und das im Iran spielende Politdrama "Ein einfacher Unfall".

