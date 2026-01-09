Heizstrahler sollen‘s richten

Bei klirrender Kälte ist Schluss: Lifte von Innsbrucker Stadtwohnungen stehen still

Ein kleines rotes Minus verkündet Übles: Seit Tagen stehen die Aufzüge einiger Innsbrucker Stadtwohnung wegen Dauerfrost still.
© Michael Domanig
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Seit Tagen sind Aufzüge einiger Wohnsiedlungen der Stadt Innsbruck außer Betrieb – wegen der anhaltenden Kälte. Ältere und gebrechliche Menschen können ihre Wohnungen so nicht verlassen. Verantwortlich für den Ausfall ist eine EU-Norm, die eingeschlossene Passagiere schützen soll.

