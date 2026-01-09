Polit-Trauung

Der schönste Tag in Venedig: Warum Österreich ab Montag eine Ministerin Bauer hat

Wolfgang Sablatnig

Claudia Plakolm heiratete in den Weihnachtsfeiertagen ihren Partner Christoph am Standesamt der Lagunenstadt. Die kirchliche Trauung soll folgen.