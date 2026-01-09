Dealer nach Flucht verhaftet
Nordafrikanerszene mischt im Innsbrucker Drogenhandel wieder kräftig mit
Kokain ist als Suchtgift in allen Gesellschaftsschichten angekommen und ist nachfolgend Grund für Verbrechen aller Art.
© Revierfoto, via www.imago-images.de
Seit geraumer Zeit orten Drogenfahnder ein Wiedererstarken der einst schon aus Innsbruck verbannten „Nordafrikanerszene“. Die Modalitäten des Suchtgiftverkaufs haben sich geändert. Die Hintermänner in Norditalien sind wohl die gleichen. Einer ihrer Händler war zu unvorsichtig.