Ins Spital gebracht

Auto rutschte in Kirchberg 160 Meter ab: 39-jährige Lenkerin verletzt

Auf glatter Fahrbahn verlor eine Autofahrerin in Kirchberg in Tirol am Freitag die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte einen steilen Hang hinunter.

Die 39-Jährige fuhr gegen 13 Uhr mit dem Auto rückwärts aus einer Hauseinfahrt. Als sie dann vorwärts bergab fuhr, verlor sie auf der glatten Schneefahrbahn die Kontrolle über den Pkw, geriet rechts in die angrenzende Wiese und rutschte etwa 160 Meter ab.

Das Fahrzeug blieb schwerbeschädigt in einem Waldstück hängen. Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert. (TT.com)

