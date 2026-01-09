Neues Jahr, neue Chance
Vom FC Kufstein in die Bundesliga: Die märchenhafte Reise des Tiroler Altach-Trainers Zaric
Kufstein mit Ex-Präsident Hannes Rauch war für Ognjen Zaric (rot) ein Sprungbrett in den Profifußball. Gestern wurde er als Neo-Trainer von Altach vorgestellt.
© Friedl Schwaighofer
Der SCR Altach zauberte bei der Trainersuche einen Tiroler aus dem Hut. Seine ersten Fußspuren im Profifußball hinterließ Ognjen Zaric (36) in der Schweiz. Die märchenhafte Reise begann aber in einem U10-Team.