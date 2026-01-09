Unfall beim Schneeräumen
Arbeitsunfall im Skigebiet Penken: Mann stürzte mehrere Meter ab
Bei Schneeräumarbeiten am Penken kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann wurde dabei erheblich verletzt.
Gegen 16.35 Uhr war Angestellter im Skigebiet mit Schneeräumarbeiten beschäftigt, als er vom Vordach des Bergrestaurants rund drei bis vier Meter auf die darunterliegende Terrasse abstürzte.
Der Verunglückte erlitt dabei eine vermutlich schwere Brustkorbverletzung. Er wurde zunächst vom Notarzt des Notarzthubschraubers „Martin 7“ erstversorgt. Anschließend brachte die Pistenrettung den Verletzten mit der Penkenbahn ins Tal, von wo aus er in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert wurde. (TT.com)