Arbeitsunfall im Skigebiet Penken: Mann stürzte mehrere Meter ab

Bei Schneeräumarbeiten am Penken kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann wurde dabei erheblich verletzt.

Gegen 16.35 Uhr war Angestellter im Skigebiet mit Schneeräumarbeiten beschäftigt, als er vom Vordach des Bergrestaurants rund drei bis vier Meter auf die darunterliegende Terrasse abstürzte.