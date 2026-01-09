Unfall in freiem Skiraum in See: 28-Jährige bei Sturz verletzt

Bei einer Variantenabfahrt im freien Skiraum kam es am Freitagnachmittag im Bezirk Landeck zu einem Unfall. Eine junge Skifahrerin verletzte sich dabei schwer am Bein.

Am Freitag unternahmen ein 27-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau Variantenabfahrten im Skigebiet See. Gegen 14.20 Uhr fuhr die 28-jährige Freeriderin nordöstlich des sogenannten „Gratli“ in eine rund 40 Grad steile Rinne im freien Skiraum ein. Dabei kam sie ohne Fremdverschulden zu Sturz, prallte gegen einen Felsen und zog sich einen Unterschenkelbruch am linken Bein zu.

Ihr Begleiter leistete umgehend Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Notarzt und Flugretter wurden vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ zur Unfallstelle abgesetzt. Aufgrund einer Wetterverschlechterung war eine Taubergung jedoch nicht mehr möglich.