Arbeitsunfall in Kitzbühel: 38-Jähriger verletzt sich nach Sturz über Wagenheber

Kitzbühel – Am Freitagnachmittag kam es in Kitzbühel zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 38-jähriger Österreicher verletzt wurde. Der Mann hatte zuvor gemeinsam mit einem Kollegen in einer Garage den Reifen eines Arbeitsgerätes gewechselt. Nach Abschluss der Arbeiten stellte er den Wagenheber vor der Garage ab und schloss das Rolltor.