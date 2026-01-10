Ins Krankenhaus gebracht
Arbeitsunfall in Kitzbühel: 38-Jähriger verletzt sich nach Sturz über Wagenheber
Kitzbühel – Am Freitagnachmittag kam es in Kitzbühel zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 38-jähriger Österreicher verletzt wurde. Der Mann hatte zuvor gemeinsam mit einem Kollegen in einer Garage den Reifen eines Arbeitsgerätes gewechselt. Nach Abschluss der Arbeiten stellte er den Wagenheber vor der Garage ab und schloss das Rolltor.
Als er kurz darauf durch eine separate Seitentür wieder ins Freie trat, übersah er den Wagenheber, stolperte und stürzte. Dabei zog sich der 38-Jährige laut Polizei eine schwere Verletzung am linken Ellbogen zu. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. (TT.com)