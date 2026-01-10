Lösung gefunden
Probleme im Steilen, besonders wenn es kalt ist: Software-Panne bei E-Bussen in Tirol
Am Schusterbergweg in Innsbruck mussten Ende November einige Passagiere aussteigen, damit der E-Bus ein steiles Stück bewältigen konnte.
© Daniel Liebl
Ein E-Bus des VVT blieb Ende November in Innsbruck kurzzeitig hängen. Im Steilen hatten die neuen Fahrzeuge mit Elektroantrieb aber auch sonst Probleme – besonders bei Kälte. Grund dafür ist eine nicht ganz ausgereifte Software. Wie die Schwierigkeiten jetzt behoben werden sollen und wer für die Kosten aufkommt.