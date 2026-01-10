- Überblick
Kommentar
Kniefall vor der Intransparenz
Kommentarvon Peter Nindler
Der Landtag gibt quasi mit einem Blankoscheck 1,5 Millionen Euro für die Rettung des Gemeindeverbands frei. Damit fällt Schwarz-Rot in Tirol in die Steinzeit der Mauschelei zurück.
