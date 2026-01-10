Heißer Kampf um Olympia
Krimi im Rodel-Doppelsitzer: Tiroler Allrounder Kindl hofft auf den längeren Atem
Sensationeller Gesamtweltcupsieg in der Debüt-Saison, in dieser Saison noch kein Podest: Das Doppelsitzer-Gespann Thomas Steu und Wolfgang Kindl (hinten) darf sich im Rennen um Cortina nicht in Sicherheit wiegen.
© imago/Kristen
Drei starke Doppelsitzer, aber maximal zwei Olympia-Startplätze: Auch beim Tiroler Rodel-Routinier Wolfgang Kindl steigt die Spannung. Auch für den 37-Jährigen und Schlitten-Kollege Thomas Steu lauter die Devise: Medaillenkandidat oder Olympia-Aus.