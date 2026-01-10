Opposition empört
Wörgler Bürgermeister schafft Live-Übertragung von Sitzungen des Gemeinderats ab
Die Kameras in der Mitte des Plenums haben es Interessierten bisher ermöglicht, auch zuhause „live“ bei den Sitzungen dabei zu sein. Ab sofort muss man wieder persönlich zu den öffentlichen SItzungen kommen, wenn man sie mitverfolgen möchte.
© Theresa Aigner
Künftig werden die Sitzungen des Wörgler Gemeinderats nicht mehr via Live-Stream übertragen, es findet auch keine Bild-Aufzeichnung mehr statt. Die MandatarInnen wurden nach den Feiertagen über die Entscheidung des Bürgermeisters informiert.