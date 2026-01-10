- Überblick
Brennsteiner weit zurück
Odermatt führt zur Halbzeit beim Adelboden-Riesentorlauf, Tiroler Sturm starker Fünfter
Zeigte im ersten Lauf seine Qualitäten: Marco Odermatt.
© FABRICE COFFRINI
