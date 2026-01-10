Flucht endete im Graben: 20-jähriger Alkolenker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd in Lienz

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 20-jähriger Alkolenker in der Nacht auf Samstag in Lienz. Die gefährliche Flucht bei Schneefall endete für den jungen Mann erst nach mehreren Kilometern im Straßengraben.

Aber von vorn: Einer Polizeistreife war der Pkw-Lenker um halb eins in der Nacht im Lienzer Stadtzentrum aufgefallen, weil er falsch in eine Einbahnstraße fuhr. Als die Beamten ihn anhalten wollten, gab der 20-Jährige Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Straßensperre errichtet

Seine Flucht führte zunächst über die Kärntner Straße und anschließend über die Drautalstraße (B100) in Richtung Osten. Erst nach mehreren Kilometern konnte der Raser in der Nachbargemeinde Dölsach mit Hilfe weiterer Polizeistreifen gestoppt werden. Die Polizei hatte am Ende eines Schotterweges eine Straßensperre errichtet. Beim Versuch, diese zu umfahren, landete der Lenker mit seinem Auto im Straßengraben.