Kontrolle über Fahrzeug verloren: 55-Jährige stürzte in Gwabl 20 Meter über steiles Gelände
Gwabl – Eine 55-jährige Österreicherin ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gwabl mit ihrem Auto rund 20 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Wie die Polizei informiert, war die Frau gegen 6.40 Uhr auf einer Landesstraße in Richtung Ainet unterwegs, als sie auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam ins Rutschen und stürzte über den Fahrbahnrand hinaus.
Anrainer bemerkten den Unfall und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Die Lenkerin konnte sich nicht mehr selbst aus dem demolierten Auto befreien und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.
Die 55-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Im Einsatz standen die Feuerwehren Ainet und Lienz, der Rettungsdienst sowie die Polizei. (TT.com)