Kontrolle über Fahrzeug verloren: 55-Jährige stürzte in Gwabl 20 Meter über steiles Gelände

Gwabl – Eine 55-jährige Österreicherin ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gwabl mit ihrem Auto rund 20 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Wie die Polizei informiert, war die Frau gegen 6.40 Uhr auf einer Landesstraße in Richtung Ainet unterwegs, als sie auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam ins Rutschen und stürzte über den Fahrbahnrand hinaus.