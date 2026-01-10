Nach kurzer Flucht vor der Polizei im Zillertal: 18-Jähriger ist Führerschein los
Fügen – In der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Tirol Verkehrskontrollen auf der Zillertal Straße (B169) durch. Dabei fiel ihnen ein talauswärts fahrender Wagen durch seine auffällige Fahrweise auf. Die Streife forderte den Lenker auf, anzuhalten.
Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt unvermindert fort. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte der Fahrer sein Fahrzeug im Bereich eines Hotels in Fügen ab und flüchtete zu Fuß.
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige rasch ausgeforscht werden: Bei dem Lenker handelte es sich laut Beamten um einen 18-jährigen Deutschen. Er wies laut Polizei „deutliche“ Symptome einer Alkoholisierung auf, verweigerte aber einen Alkotest. Sein Führerschein wurde ihm noch vor Ort abgenommen, weitere Anzeigen folgen. (TT.com)