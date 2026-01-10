Nach kurzer Flucht vor der Polizei im Zillertal: 18-Jähriger ist Führerschein los

Fügen – In der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Tirol Verkehrskontrollen auf der Zillertal Straße (B169) durch. Dabei fiel ihnen ein talauswärts fahrender Wagen durch seine auffällige Fahrweise auf. Die Streife forderte den Lenker auf, anzuhalten.

Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt unvermindert fort. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte der Fahrer sein Fahrzeug im Bereich eines Hotels in Fügen ab und flüchtete zu Fuß.