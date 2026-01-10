Beierl eroberte bei der Monobob-EM in St. Moritz Silber

St. Moritz – Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat in ihrer schon davor im Monobob starken Saison mit EM-Silber einen zumindest vorläufigen Höhepunkt gesetzt. Die 32-Jährige verbesserte sich am Samstag in Lauf zwei vom neunten auf den dritten Weltcuprang (+0,68) und überholte vier kontinentale Rivalinnen. Ihren Bahnrekord von 1:11,49 Min. drückte erst die australische Siegerin Bree Walker um zwei Zehntel. EM-Gold ging an Melanie Hasler (SUI/+0,53), Bronze an Laura Nolte (GER/+0,85).

Für Beierl ist es die insgesamt dritte Medaille in einem EM-Rennen. 2019 und 2021 hatte sie jeweils im Zweier Bronze geholt. Nach den jüngsten Rängen zwei in Lillehammer, drei in Sigulda und vier in Winterberg ist es im Monobob das nächste Spitzenergebnis im Weltcup. Österreichs Toppilotin darf sich damit auch bei den Olympischen Spielen in Cortina zusehends Medaillenhoffnungen machen. Landsfrau Lea Haslwanter verpasste als 24. im Weltcup auf der Natureisbahn in St. Moritz den zweiten Lauf, in der EM-Wertung landete sie auf Platz 15. (APA)