Nach Lkw-Brand: Salzburger Brentenbergtunnel bleibt länger gesperrt

Nach einem schweren Lkw-Brand im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn bleibt die Röhre aufgrund massiver Schäden vorerst gesperrt. Während Experten die Schäden begutachten und alternative Verkehrsführungen prüfen, sorgen die Sperrung und der Ferienrückreiseverkehr für kilometerlange Staus auf den Umfahrungsstraßen.

Werfen/Golling – Nach dem Lkw-Brand im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn in Salzburg am Freitagabend bleibt der Tunnel längere Zeit gesperrt. Bei einer ersten Begutachtung seien zum Teil massive Schäden auf den ersten 100 Metern des Tunnels festgestellt worden, sagte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl Samstagmittag zur APA. Neben einer genauen Schadenserhebung werde nun geprüft, welche alternativen Verkehrsführungen möglich seien. Schon am Samstag gab es massive Staus.

Der Unfall hatte sich am Freitag kurz vor 18 Uhr ereignet. Ein 41-jähriger Rumäne krachte mit seinem Sattelkraftfahrzeug aus unbekannter Ursache gegen das rechte Portal des Brentenbergtunnels. Das Schwerfahrzeug schleuderte auf den linken Fahrstreifen, kam unmittelbar danach im Tunnel zum Stillstand und fing sofort Feuer. Es stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren bekämpften das Feuer.

Der Lenker wurde in das Uniklinikum Salzburg gebracht. © FEUERWEHREN BEZIRK PONGAU

Der Lenker konnte sich verletzt aus dem Fahrzeug befreien, war jedoch wegen des starken Rauchs im Tunnel eingeschlossen. Atemschutzkräfte der Feuerwehr konnten ihn über einen seitlichen Verbindungsstollen von der anderen Tunnelröhre aus bergen. Die Rettung brachte den Verletzten in das Uniklinikum Salzburg.

Massive Schäden durch große Hitze

Der Brand führte zu massiven Schäden an der Beleuchtung, Funk- und Brandmeldekabeln, an den technischen Sicherheitseinrichtungen und an der Fahrbahn - durch die große Hitze kam es auch zu umfangreichen Betonabplatzungen in diesen Bereichen, so Holzedl. Die Asfinag führe aktuell mit Expertinnen und Experten Schadensbegutachtung und Bestandserhebungen vor Ort durch. Parallel dazu würden sämtliche Möglichkeiten für temporäre Verkehrsführungen - etwa einspuriger Gegenverkehr in der zweiten Tunnelröhre - sowie für die Durchführung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen geprüft und untersucht.

„Die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden hat dabei oberste Priorität. Erst nach Vorliegen sämtlicher Erkenntnisse kann über weitere Maßnahmen und die Dauer der Sperre entschieden werden“, so der Asfinag-Sprecher.

Lange Staus auf der Umfahrungsstraße