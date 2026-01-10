- Überblick
Verdacht auf Knieverletzung
Große Sorgen um Egger: ÖSV-Ass nach Sturz mit Hubschrauber abtransportiert
Magdalena Egger landete nach ihrem Surz im Fangzaun und musste anschließend mit dem Heli abtransportiert werden.
