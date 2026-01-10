Zweistündige Sperre

Auto überschlug sich: Ehepaar bei Unfall auf Zillertalstraße verletzt

Zum Unfall kam es Samstagmittag.
© ZOOM.TIROL

Ein Auto hat sich am Samstagmittag auf der Zillertalstraße (B169) bei Fügen überschlagen und blieb in einer Unterführung liegen.

