Tirolerin Prock rodelte in Winterberg zu ihrem zweiten Weltcupsieg

Winterberg - Rodlerin Hannah Prock hat erneut in Winterberg zugeschlagen und ihren zweiten Sieg im Rodel-Weltcup gefeiert. Die 25-jährige Tirolerin setzte sich am Samstag mit Laufbestzeit in beiden Durchgängen 0,087 Sekunden vor Weltmeisterin Julia Taubitz durch. Prock eroberte zwei Punkte vor der deutschen Titelverteidigerin auch das Gelbe Trikot der Gesamtführenden zurück. Ihre Landsfrau Lisa Schulte rodelte mit 0,430 Sekunden Rückstand auf Rang vier.

Prock hatte bereits Anfang Dezember, als der Weltcup erstmals in dieser Saison in Winterberg Station gemacht hatte, auf der Bahn im deutschen Hochsauerland überzeugt. 34 Tage nach ihrem ersten Weltcupsieg am 7. Dezember doppelte die Tochter von ÖRV-Verbandspräsident Markus Prock auf derselben Bahn nach. „Ich war ein bisschen nervös am Beginn der Trainingswoche, bin dann aber ruhiger geworden“, erklärte Prock. „Heute war ich entspannt, das Rodeln hat Spaß gemacht.“