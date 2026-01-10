❓Das große Quiz zur Pop-Legende
Zum 10. Todestag der Musik-Ikone: Wie gut kennt ihr David Bowie?
David Bowie gilt als einer der größten und einflussreichsten Musiker aller Zeiten.
Er war einer der einflussreichsten Musiker der Popgeschichte: David Bowie verkaufte mehr als 140 Millionen Tonträger. Am 10. Jänner jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. Wie gut kennt ihr den Musiker und seine Songs? Testet euer Wissen rund um die Musik-Legende.
Das große David Bowie-Quiz
Frage 1 von 16:
Welchem Künstler widmete David Bowie einen Song?