Start für „Gipfeltour“
DJ Ötzi mit Tirol-Song nach 13 Jahren wieder zurück in den Charts
Am 13. Jänner startet „DJ Ötzi“ seine neunte „Gipfeltour“ in Hinterglemm, am 24. Februar steht dann Tux auf dem Tourplan.
© Vanray
