Revolutionsgarden drohen Protestierenden im Iran

US-Präsident Donald Trump hat den Demonstranten im Iran die Unterstützung der USA zugesichert. "Der Iran schaut auf die FREIHEIT, vielleicht wie nie zuvor. Die USA stehen bereit zu helfen!!!", schrieb Trump am Samstag in sozialen Medien. Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor eine Verschärfung ihres Vorgehens gegen die größten regierungsfeindlichen Demonstrationen seit Jahren angedeutet. Die Wahrung der Sicherheit sei eine "rote Linie", warnten sie im Staatsfernsehen.

Es sei inakzeptabel, dass die gegenwärtige Lage anhalte, hieß es von Seiten der Revolutionsgarden weiter. Das Militär, das dem geistlichen und politischen Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei untersteht, teilte mit, es werde die nationalen Interessen, die strategische Infrastruktur und das öffentliche Eigentum schützen. Der Geheimdienst der Revolutionsgarden nahm einen Ausländer fest, der verdächtigt wird, für Israel spioniert zu haben, berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur TASNIM am Samstag. TASNIM meldete, es seien 100 "bewaffnete Randalierer" in der Stadt Baharestan bei Teheran festgenommen worden. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

Im ganzen Land gab es neue Berichte über Gewalt, obwohl eine Internetsperre die Einschätzung des Ausmaßes der Unruhen erschwerte. In Online-Netzwerken wurden Videos veröffentlicht, die neue Proteste in mehreren Stadtteilen der Hauptstadt Teheran sowie in Städten wie Rasht, Tabriz und Shiraz zeigen sollen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Echtheit der Videos zunächst nicht bestätigen.

Ein hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter beschrieb die Lage als Ausdauerkampf. Die Opposition versuche, den Druck aufrechtzuerhalten, bis wichtige Regierungsvertreter entweder fliehen oder die Seiten wechseln. Die Behörden hingegen versuchten, genug Angst zu verbreiten, um die Straßen zu räumen, ohne den USA einen Grund zum Eingreifen zu geben, sagte der Beamte, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Seit dem 28. Dezember haben sich die Proteste gegen die galoppierende Inflation im ganzen Iran ausgebreitet und schnell eine politische Dimension angenommen, wobei die Demonstranten ein Ende der Herrschaft der Geistlichen fordern. Die Behörden werfen den USA und Israel vor, die Unruhen anzustacheln. Die Kundgebungen gingen in der Nacht auf Samstag weiter. In Karaj westlich von Teheran wurde laut Staatsmedien ein städtisches Gebäude in Brand gesetzt. Zudem strahlte das Staatsfernsehen Bilder von Beerdigungen von Sicherheitskräften aus, die bei den Protesten getötet worden sein sollen.

Viel geteilte Videos in den sozialen Medien zeigten Menschenansammlungen an zentralen Plätzen. Unabhängig verifizieren ließen sich die Aufnahmen zunächst nicht. In einem von Aktivisten veröffentlichten Video waren Menschenmassen im nordwestlichen Teheraner Stadtteil Saadat Abad zu sehen. Eine Stimme im Hintergrund berichtet von einer angezündeten Moschee. Auf den Aufnahmen sind Brände und chaotische Szenen auf den Straßen zu erkennen. "Tod dem Diktator", ruft die Menge in einem anderen Teil des Videos.

Einem Augenzeugen zufolge schossen die Revolutionsgarden im Westen des Landes auf Protestierende. Ein Arzt im Nordwesten des Iran sagte, seit Freitag seien zahlreiche verletzte Demonstranten in die Krankenhäuser gebracht worden. Einige seien schwer geschlagen worden und hätten Kopfverletzungen sowie Brüche an Armen und Beinen erlitten. Mindestens 20 Menschen in einem Krankenhaus hätten Schusswunden durch scharfe Munition aufgewiesen, fünf Patienten seien später gestorben.

Bei den seit 13 Tagen anhaltenden Massenprotesten im Iran sollen laut Aktivisten mindestens 65 Menschen getötet worden sein. Mehr als 2.300 weitere Menschen seien festgenommen worden, berichtet das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Trotz einer nahezu vollständigen Internetsperre habe es Demonstrationen in 180 Städten gegeben.

Die iranische Führung spielte unterdessen die landesweiten Massenproteste herunter. In den meisten Städten des Landes habe Ruhe geherrscht, erklärte ein Sprecher im Staatsfernsehen, wie laut Übersetzung aus einem Video der Nachrichtenagentur des staatlichen iranischen Rundfunkverbundes, Iribnews, hervorgeht.

Das genaue Ausmaß der Demonstrationen bleibt weiter unklar. Da die iranische Führung eine landesweite Internetsperre verhängt hat, dringen nur noch wenige Aufnahmen nach außen. Sicherheitskräfte und ausgewählte regierungsnahe Medien wie der staatliche Rundfunk sind beispielsweise von der Blockade des Internetzugangs nicht betroffen und verbreiten weiterhin ihre Berichte, etwa über den Messengerdienst Telegram. Menschen umgehen den Blackout Berichten zufolge per Starlink-Satelliteninternet - vorausgesetzt, sie konnten die dafür notwendigen Terminals illegal einführen.

Das "Wall Street Journal" berichtete unterdessen unter Berufung auf US-Beamte, dass Beamte der Regierung Trumps erste Gespräche darüber geführt hätten, wie ein Angriff auf den Iran durchgeführt werden könnte, falls das für notwendig erachtet werde, um Trumps Drohungen umzusetzen. Dabei sind demnach auch Optionen für mögliche Ziele diskutiert worden, etwa ein groß angelegter Luftangriff auf mehrere Militärziele im Iran. Nach Informationen der Zeitung gibt es aber noch keinen Konsens über das Vorgehen der USA. Auch seien noch keine militärische Ausrüstung und Personal in Vorbereitung auf einen Angriff verlegt worden, hieß es.