In Los Angeles werden die Golden Globes verliehen

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles zum 83. Mal die Golden Globes verliehen. Als Favorit bei der nach den Oscars wichtigsten Filmpreisgala geht dabei der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio ins Rennen. Dieser kann ganze neun Nominierungen vorweisen. Das norwegische Familiendrama "Sentimental Value" von Joachim Trier folgt mit immerhin acht Gewinnchancen.