Premium-Kombi der neuen Generation
Audi A6 Avant: Der Maßanzug der Oberklasse wird sportlicher
Der neue Audi A6 Avant zeigt sich deutlich dynamischer als sein Vorgänger. Längere Proportionen, ein flacheres Dach und das coupéhaft abfallende Heck verleihen dem Oberklasse-Kombi eine sportliche Präsenz.
© Lukas Letzner
Mit der neuen Generation des A6 Avant schlägt Audi ein vertrautes, aber fein nachgeschärftes Kapitel auf. Der große Kombi bleibt Business-Ikone, legt beim Design deutlich an Dynamik zu und zeigt fahrerisch mehr Talent denn je.