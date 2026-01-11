- Überblick
Auto geriet ins Schleudern
Drei Verletzte bei Unfall in St. Anton: Sportwagen war mit Sommerreifen unterwegs
Das Fahrzeug geriet auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Kastenwagen zusammen. Die beiden Lenker und eine Beifahrerin wurden verletzt.
Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:
Monika Schramm
+4350403 2923
Matthias Reichle
+4350403 2159
