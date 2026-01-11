Auto geriet ins Schleudern

Drei Verletzte bei Unfall in St. Anton: Sportwagen war mit Sommerreifen unterwegs

Das Fahrzeug geriet auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Kastenwagen zusammen. Die beiden Lenker und eine Beifahrerin wurden verletzt.

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Monika Schramm

Monika Schramm

+4350403 2923

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159