Polizeischutz für Deutsche

Tumulte und Raufhandel bei Hallenturnier in Reutte: Zwei Personen verletzt

Ein Foul war der Auslöser für unschöne Szenen bei einem Hallenfußball-Turnier abseits des Spielfelds im Außerfern. Auch nach dem Eintreffen der Polizei beruhigte sich die Lage nur bedingt.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

+4350403 3042