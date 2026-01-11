- Überblick
Polizeischutz für Deutsche
Tumulte und Raufhandel bei Hallenturnier in Reutte: Zwei Personen verletzt
Ein Foul war der Auslöser für unschöne Szenen bei einem Hallenfußball-Turnier abseits des Spielfelds im Außerfern. Auch nach dem Eintreffen der Polizei beruhigte sich die Lage nur bedingt.
Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:
Helmut Mittermayr
+4350403 3043
Simone Tschol
+4350403 3042
