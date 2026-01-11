Rettungseinsatz im Brixental: Zwei Alpinisten aus Bergnot gerettet
Hopfgarten im Brixental – Zwei Deutsche unternahmen am Samstagvormittag eine Skitour vom sogenannten Langen Grund, Erla-Brennhütte (Kelchsau), in Richtung Bärentalkopf. Da aufgrund der Neuschneemengen die Aufstiegsspuren auf den Bärentalkopf nicht mehr sichtbar waren, entschieden sie sich, den Aufstiegsspuren in Richtung Hohe Pallspitze zu folgen, welche sie erst gegen 15 Uhr erreichten.
Aufgrund des dichten Nebels und des andauernden Schneefalls verloren die beiden Alpinisten die Orientierung und konnten nicht mehr über die beabsichtigte Strecke abfahren. Gegen 17 Uhr setzten sie einen Notruf ab.
Die Bergrettung Hopfgarten konnte die beiden Personen schließlich orten. Gemeinsam mit zwei Alpinpolizisten stiegen sie zu den beiden Deutschen auf und konnten diese unverletzt gegen 20.20 Uhr antreffen. Sie wurden bei der Abfahrt unterstützt und mittels Geländefahrzeug der Bergrettung zu ihrem Ausgangspunkt gebracht. Die beiden Alpinisten waren mit entsprechender Ausrüstung ausgestattet und blieben unverletzt, berichtet die Polizei. (TT.com)