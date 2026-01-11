Rettungseinsatz im Brixental: Zwei Alpinisten aus Bergnot gerettet

Hopfgarten im Brixental – Zwei Deutsche unternahmen am Samstagvormittag eine Skitour vom sogenannten Langen Grund, Erla-Brennhütte (Kelchsau), in Richtung Bärentalkopf. Da aufgrund der Neuschneemengen die Aufstiegsspuren auf den Bärentalkopf nicht mehr sichtbar waren, entschieden sie sich, den Aufstiegsspuren in Richtung Hohe Pallspitze zu folgen, welche sie erst gegen 15 Uhr erreichten.

Aufgrund des dichten Nebels und des andauernden Schneefalls verloren die beiden Alpinisten die Orientierung und konnten nicht mehr über die beabsichtigte Strecke abfahren. Gegen 17 Uhr setzten sie einen Notruf ab.