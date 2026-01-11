Zu viel Neuschnee: Super-G der Damen in Zauchensee abgesagt

Die Ski-Damen bekommen am Sonntag eine unfreiwillige Verschnaufpause: Aufgrund der starken Schneefälle in der Nacht musste der für 12.00 Uhr geplante Super-G abgesagt werden.

„Aufgrund der aktuellen Bedingungen können die nötigen Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden“, hieß es in der FIS-Begründung. „40 Zentimeter Neuschnee waren nicht zu bewältigen. Das ist natürlich bitter für alle, weil der Arbeitseinsatz enorm war, der geleistet wurde“, sagte OK-Chef Michael Walchhofer.

Für die Ski-Athletinnen geht es bereits am Dienstag (17.45 und 20.45 Uhr/live TT.com-Ticker) mit dem Nachtslalom in Flachau weiter. (TT.com)