60-Jähriger verletzt
Alkolenker stieß in Breitenbach gegen Säule, Anrainer leisteten Erste Hilfe
Breitenbach am Inn – In einer langgezogenen Linkskurve kam ein Autofahrer am Samstagabend in Breitenbach am Inn ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte gegen eine gemauerte Säule, die sich vor einem Wohnhaus befand. Anrainer eilten zum Unfallort und leisteten umgehend Erste Hilfe, berichtet die Polizei.
Der 60-jährige Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach am Inn, der Rettungsdienst, sowie eine Streife der Polizeiinspektion Kramsach. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Anzeigen an die zuständigen Stellen. (TT.com)