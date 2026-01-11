Alkolenker stieß in Breitenbach gegen Säule, Anrainer leisteten Erste Hilfe

Breitenbach am Inn – In einer langgezogenen Linkskurve kam ein Autofahrer am Samstagabend in Breitenbach am Inn ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte gegen eine gemauerte Säule, die sich vor einem Wohnhaus befand. Anrainer eilten zum Unfallort und leisteten umgehend Erste Hilfe, berichtet die Polizei.