Helene Fischer ist zurück: Schlagerstar gab Comeback bei Florian Silbereisen

Berlin – Sängerin Helene Fischer ist nach ihrer zweiten Babypause wieder vor einem großen Publikum live im Fernsehen aufgetreten. Die 41-Jährige feierte am Samstag ihr Comeback in der von Florian Silbereisen moderierten Live-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“. Viele Fans und einige Kolleginnen und Kollegen waren gekommen, um die Schlagersängerin zurück auf der Bühne willkommen zu heißen.

Bereits nach der Geburt ihrer ersten Tochter gab Fischer im Juli 2022 ihr TV-Comeback bei einer Show ihres Ex-Partners Silbereisen. Bei den „Schlagerchampions“ sang sie auf der Bühne ein Medley aus verschiedenen Songs, darunter Evergreens wie „Atemlos durch die Nacht“, „Herzbeben“, „Fehlerfrei“ oder „Achterbahn“. Fans konnten zuvor online abstimmen, welche Lieder sie präsentieren soll.

In diesem Jahr geht Fischer auf große Open-Air-Tournee und will damit ihr Bühnenjubiläum feiern. Bei Silbereisen präsentierte sie eine kleine Version der Showbühne.

Fischer: Ich bin „wahnsinnig glücklich“

Für ihren Auftritt bei Silbereisen am Samstagabend hatte Fischer im Voraus auf Proben verzichtet und war erst kurz vorher zur Show ins Berliner Velodrom gekommen. „Das ist für sie eine ungewohnte Situation, denn normalerweise bereitet sie sich akribisch auf jedes noch so kleine Detail vor“, sagte Silbereisen – dann betrat Fischer die Bühne.