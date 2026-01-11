Urlaubergruppe versuchte in Ischgl, mit gestohlener Kreditkarte zu bezahlen
Ischgl – Ein Diebstahl in Ischgl konnte rasch geklärt werden. Eine 25-Jährige gab bei der Polizei an, dass ihr in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal ihre Jacke gestohlen wurde. In der Jacke befand sich ihre Geldtasche mit Kreditkarten. Später meldete sich die Deutsche erneut bei der Polizei. Sie gab an, eine Benachrichtigung auf ihrem Handy erhalten zu haben. Jemand habe versucht, mit einer ihrer Kreditkarten in einem Lokal zu bezahlen.
Vor Ort konnte ein Mitarbeiter eine Beschreibung der Personengruppe abgeben. Eine anschließende Fahndung verlief positiv. Die Gruppe konnte angetroffen werden. Ein 25-jähriger Franzose hatte die Jacke samt Inhalt der 25-Jährigen bei sich. Das Diebesgut wurde an das Opfer zurückgegeben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck berichtet. (TT.com)