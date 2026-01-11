Vierfache Olympiasiegerin wurde wieder Mama: „Tage wie dieser kommen nicht oft“

Während sich ihre ehemaligen Teamkolleginnen auf Olympia vorbereiten, hatte Therese Johaug eine schöne Neuigkeit zu verkünden: Die vierfache Olympiasiegerin und 14-fache Weltmeisterin im Langlauf wurde zum zweiten Mal Mama.

„Tage wie dieser kommen nicht oft. Mama und der Sportgala Ehrenpreis am selben Tag“, schrieb die 37-Jährige auf Instagram. „Vielen Dank an alle, die sich eingesetzt haben und mir geholfen haben, wenn ich es gebraucht habe. Ich werde mich für immer an diesen Tag erinnern.“

Johaug hatte im Vorjahr zum zweiten Mal ihr Karriereende verkündet. Seit 2023 ist die norwegische Wintersport-Ikone mit Nils Jakob Hoff verheiratet. Im selben Jahr erblickte auch ihr erstes Kind das Licht der Welt. (TT.com)